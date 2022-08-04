К аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии подключен один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 327 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 27 детей, самому младшему из которых полгода. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре зарегистрировано 129 новых случаев, в Сочи – 43, в Новороссийске – 26. 13 человек заболели в Динском районе, 12 - в Анапе, 9 – в Геленджике, по 7 - в Абинском, Красноармейском и Мостовском районах.

По 6 положительных тестов получено в Ейском и Туапсинском районах, по 5 – в Калининском, Староминском, Темрюкском и Армавире, по 4 - в Выселковском, Крыловском и Кущевском муниципалитетах, по 3 – в Крымском, Новокубанском и Славянском.

- На территории Гулькевичского, Кавказского, Курганинского, Тихорецкого и Усть-Лабинского районов по двое инфицированных; Апшеронского, Белоглинского, Каневского, Кореновского, Лабинского, Ленинградского, Отрадненского, Приморско-Ахтарского, Тбилисского, Щербиновского и Горячего Ключа – по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

С выздоровлением за сутки в регионе выписали 121 человека. К аппарату ИВЛ в тяжелом состоянии подключен один пациент.