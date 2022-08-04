На Кубани 15-летний подросток сел за руль авто и устроил ДТП

Машина съехала с дороги и опрокинулась Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП с участием двоих несовершеннолетних произошло на Кубани. В результате пострадала 14-летняя девочка, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне в Белореченске. Предварительно, 15-летний подросток сел за руль автомобиля Tager. В какой-то момент он не справился с управлением – машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка, девочку с травмами госпитализировали.

- Материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и его родителям, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.