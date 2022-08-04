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Общество4 августа 2022 9:24

В Новороссийске моряк погасил 1,5 миллиона рублей задолженности по алиментам, чтобы уйти в рейс

Перед выходом ему запретили покидать страну
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина в тот же день погасил задолженность Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина в тот же день погасил задолженность Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новороссийске моряк погасил 1,5 миллиона задолженности по алиментам, чтобы уйти в рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, житель города-героя ежемесячно и в срок платил по 20 тысяч рублей алиментов. Но бывшая жена моряка предоставила судебным приставам информацию о том, что эта сумма не соответствует его зарплате. Данные подтвердили в компании, в которой мужчина работал по контракту.

После пересчета выяснилось, что он задолжал 1,5 миллиона рублей. Из-за этого моряку запретили выезжать за пределы РФ.

- В этот же день моряк, которому вскоре нужно было уходить в рейс, полностью погасил задолженность в 1 миллион 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Новороссийска выплатил 218 тысяч рублей долга по алиментам после ареста пивного бара. На заведение неплательщика составили акт описи.