В Новороссийске моряк погасил 1,5 миллиона рублей задолженности по алиментам, чтобы уйти в рейс

Мужчина в тот же день погасил задолженность Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новороссийске моряк погасил 1,5 миллиона задолженности по алиментам, чтобы уйти в рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, житель города-героя ежемесячно и в срок платил по 20 тысяч рублей алиментов. Но бывшая жена моряка предоставила судебным приставам информацию о том, что эта сумма не соответствует его зарплате. Данные подтвердили в компании, в которой мужчина работал по контракту.

После пересчета выяснилось, что он задолжал 1,5 миллиона рублей. Из-за этого моряку запретили выезжать за пределы РФ.

- В этот же день моряк, которому вскоре нужно было уходить в рейс, полностью погасил задолженность в 1 миллион 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Новороссийска выплатил 218 тысяч рублей долга по алиментам после ареста пивного бара. На заведение неплательщика составили акт описи.