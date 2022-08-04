Кубань вошла в ТОП-10 регионов страны по внедрению экспортного стандарта Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань вошла в топ-10 регионов страны по внедрению экспортного стандарта. Краснодарский край занимает 7-е место рейтинга. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, за полгода край внедрил 12 из 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. На Кубани организована управленческая команда по вопросам развития экспортного потенциала.

В то же время налаживается и расширяется сотрудничество края с государствами, не закрепленными в стратегическом документе, - республиками Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Иран, Узбекистан. Развиваются механизмы поддержки бизнеса, ориентированного на иностранную торговлю.

- Краевой Центр поддержки экспорта – основной «поставщик» услуг для краевых экспортеров. Специалисты постоянно работают над адаптацией мер поддержки под нынешние экономические условия и разрабатывают новые шаги, помогающие экспортерам развиваться, - отметил вице-губернатор Александр Руппель. - В числе таких мер - переориентация компаний региона на новые электронные торговые площадки, а также услуга по софинансированию транспортных расходов.