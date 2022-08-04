На Кубани осудят поставщицу овощей и фруктов за обман домов отдыха на 3,6 млн рублей

Дело направили в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят поставщицу овощей и фруктов за обман домов отдыха. Расследование о мошенничестве на 3,6 миллиона рублей завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, жительница Ростовской области руководила организацией по продаже фруктов и овощей. Женщина подписала с тремя владельцами гостевых домов курортов Кубани договоры инвестирования. Предприниматель пообещала выплатить половину суммы от общего дохода, чего не выполнила.

В результате она похитила 3,6 миллиона рублей. На период следствия женщина находилась под домашним арестом.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.