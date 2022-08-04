В Крымске забившему до смерти приятеля дали 8,5 года тюрьмы

Мужчина признал вину Фото из архива КП

В Крымске вынесли приговор забившему до смерти приятеля жителю. Мужчине назначили 8,5 года тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все произошло в январе 2022 года. Вечером около продуктового магазина в хуторе Новоукраинском мужчина ударил знакомого кулаком по голове. После этого он избил упавшего приятеля ногами и ушел. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но он спустя чуть больше недели умер в больнице.

В этот же день подсудимый встретил соседа и пригрозил ему убийством. Чтобы показать серьезность намерения, мужчина бросил в знакомого топор.

- В судебном заседании он согласился с обвинением и признал вину. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.