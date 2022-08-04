В Сочи всем древним деревьям присвоят QR-коды

Четырем растениям уже подготовили отличительный знак. Фото: администрация Сочи

В Сочи в рамках года экологии всем древним деревьям будут присвоены QR-коды. Четырем растениям уже подготовили отличительный знак. Код будет выполнен на табличке, которую установят рядом с деревом.

- Для присвоения персональных кодов выбираются не только старовозрастные деревья, но и растения с отличительными особенностями или исторической значимостью, - отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Стоит отметить, что код уже получили криптомерия японская в Верхне-Приморском парке и дуб иберийский на Красной Поляне. Также отличительный знак будет присвоен ягодному тису, который растет в Тисо-самшитовой роще. Дереву уже 3000 лет.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Сочи уже инвентаризировано 40 уникальных деревьев.