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Общество4 августа 2022 10:49

В Сочи начнут выращивать морозостойкие сорта чая

Спрос на продукцию местных чаеводов с каждым годом растет
Ангелина НАЗАРЧУК
Появятся морозостойкие сорта чая. Фото: администрация Сочи

Появятся морозостойкие сорта чая. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют выращивать морозостойкие сорта чай. Ученые уже начали думать о том, как расширить территории плантаций в северные районы. Стоит отметить, что с каждым годом спрос на продукцию местных чаеводов только растет.

- Концепция стратегического документа предполагает вовлечь в сельскохозяйственный оборот 900 гектаров чаепригодных земель, - рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на сельскохозяйственных территориях планируют строительство комплексов для переработки чая.