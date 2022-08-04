В Сочи начнут выращивать морозостойкие сорта чая

Появятся морозостойкие сорта чая. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют выращивать морозостойкие сорта чай. Ученые уже начали думать о том, как расширить территории плантаций в северные районы. Стоит отметить, что с каждым годом спрос на продукцию местных чаеводов только растет.

- Концепция стратегического документа предполагает вовлечь в сельскохозяйственный оборот 900 гектаров чаепригодных земель, - рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на сельскохозяйственных территориях планируют строительство комплексов для переработки чая.