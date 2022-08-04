Три сотрудника минприроды Кубани работали по поддельным дипломам

Три сотрудника при трудоустройстве предоставили поддельные дипломы Фото: Александр ГЛУЗ

Три сотрудника министерства природных ресурсов Кубани работали по поддельным дипломам. По результатам проверки работников уже уволили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как выяснилось, сотрудники замещали должности главных госинспекторов управления по охране, госнадзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, главного консультанта отдела программ финансово-экономического управления ведомства. При трудоустройстве они предоставили три поддельных диплома по специальностям «Юриспруденция», «Лесное хозяйство» и «Автоматизация технологических процессов и производств».

Вузы, в которых якобы обучались работники, информацию о выдаче им дипломов не подтвердили.

- С учетом изложенного прокуратура края направила материалы в следственный орган полиции. По результатам рассмотрения возбуждены 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложных документов»), - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Уточняется, что трое сотрудников минприроды Кубани уже освобождены от должностей.

- Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры края, - добавили в пресс-службе ведомства.