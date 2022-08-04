В Сочи не зафиксировали вспышки COVID-19

Ревакцинацию можно пройти в 20-ти больницах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Сочи заявила, что на курорте нет очагов распространения COVID-19. На данный момент ревакцинацию можно пройти в 20 больницах. Стоит отметить, что запас вакцины составляет 30 тысяч единиц.

- Срок действия сертификатов составляет год, и сейчас пришло время снова уделить внимание своему здоровью, обезопасить родных и близких и пройти ревакцинацию, - отметила заммэра Сочи Елена Канюк.

К тому же, на курорте продолжают выполнять санитарную обработку всех общественных мест.

Ранее сообщалось, что в Сочи выявили 43 новых случая заражения COVID-19 за последние сутки.