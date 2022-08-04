ВТБ: каждый пятый автокредит выдаётся по госпрограмме

ВТБ с момента запуска программы льготного автокредитования выдал по ней более 500 кредитов на 313 млн рублей. Доля господдержки от общего объема всех выдач превысила 18%.

Чаще всего в рамках льготного кредитования клиенты ВТБ покупают автомобили в Пермском крае, Самарской области, Московском регионе, Челябинске и Ижевске. Самая популярная марка автомобиля у клиентов в рамках проекта – LADA.

«Госпрограммы поддержки клиентов являются мотором розничного сектора и существенно поддерживают как клиентов, которые реализует отложенный спрос на автомобили, так и самих автопроизводителей. Как только программа господдержки на авто была запущена, ВТБ сразу начал по ней работу. Мы получили по ней более 2,5 тысяч заявок на 1,7 млрд рублей и сегодня выдаем по льготным условиям уже каждый пятый автокредит. Рассчитываем, что обновленная программа поддержит российский авторынок, который в этом году оказался еще под более серьезным давлением, чем во время пандемии, и позволит к концу года выйти на объем продаж, сопоставимый с прошлым годом», - прокомментировал и.о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В рамках обновленной госпрограммы клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составит 25%, для остальных субъектов — 20%. Приобрести автомобиль в рамках госпрограммы могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Льготные условия также распространяются на автолюбителей, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).

Под субсидию попадают машины с датой создания электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) не ранее декабря 2021 года. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей, возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ. Оформить автокредит с господдержкой можно и на электромобиль. Клиенты могут приобрести его с 35%-й скидкой от стоимости в любом регионе России.

Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут на сайте ВТБ. Получение средств в банке возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства можно получить на срок до 84 месяцев.

Медицинским работникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений к государственной или муниципальной образовательной организации. Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты. Объем сделок вплотную приблизился к 27 млрд рублей.