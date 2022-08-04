Система орошения работает автоматически Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новая система орошения сельхозземель в Белореченском районе Кубани помогла увеличить урожайность в два раза. Кроме того, на 40% уменьшен расход воды и света. Предприятие, внедряющее проект, посетил губернатор Вениамин Кондратьев.

Компания по выращиванию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса находится в селе Великовечном. Теперь для сельхозкультур здесь используют подпочвенное капельное орошение. Это позволило увеличить урожайность с 58 до 120 центнеров с гектара. Как рассказал гендиректор предприятия, почва остается влажной на глубине 30 сантиметров. При этом сверху она сухая, что помогает избежать развития грибковых заболеваний.

Уточняется, что система работает автоматически. Электронные программы управляют насосами, фильтрацией и вносят удобрения.

– Это, безусловно, прорыв. Такая технология выведет урожайность на новый уровень. Ее можно развивать, но надо выбрать приоритетную сельхозкультуру, которая окажется наиболее высокомаржинальной при таком способе выращивания. Тогда можно будет использовать практику в других хозяйствах края, увеличивая урожайность, - отметил глава региона.

До подачи воды в поле ее наполняют кислородом и органикой в бетонном бассейне. В октябре здесь планируют начать выращивание форели и выйти на производство до 200 тонн.