Более 1,2 тысячи нарушений парковки выявили в Краснодаре с помощью системы «Тайфун»

По словам мэра Краснодара, это и есть причина пробок Фото: krd.ru

Более 1,2 тысячи нарушений парковки с помощью системы «Тайфун» выявили в Краснодаре. Всего в краевом центре работают два комплекса. О результатах работы сообщил мэр Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

Системы «Тайфун» задействованы на более проблемных улицах и помогают определить нарушения правил парковки машин. Как отметил глава города, это и есть причина пробок.

- Пробки возникают именно из-за неправильно припаркованного транспорта. Философия таких граждан - лишь бы мне было удобно, а на остальных плевать. Люди должны понимать: нельзя парковаться везде, где захотелось, — для этого есть специально выделенные места, - отметил Андрей Алексеенко.

Напомним, комплексы «Тайфун» автоматически фиксируют неправильную парковку, они «видят» госномер, место, дату и время нарушения, а также брошенный транспорт под запрещающими знаками.