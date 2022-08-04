В Адыгее задержали 22-летнего автоугонщика

По горячим следам полиция задержала 22-летнего местного жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Теучежском районе Адыгеи задержали автоугонщика. По горячим следам полиция задержала 22-летнего местного жителя.

- Мужчина оставил свой автомобиль на улице в ночное время суток без присмотра. Утром следующего дня транспортного средства на месте не оказалось, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее. - Как пояснил потерпевший, двери машины были не заперты, а ключи - оставлены в замке зажигания.

Полицейским удалось установить личность автоугонщика и найти его. Машину вернули ее владельцу.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Собственникам автотранспорта рекомендуют не оставлять открытые машины без присмотра. Даже на короткий промежуток времени.