Больше 100 незаконных врезок в водопровод выявили в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов встретился с директором компании «Концессия» Алексеем Сорокиным и обсудил с ним вопросы водоснабжения и водоотведения, а также строительство глубоководного выпуска.

С учетом приехавших в город-курорт отдыхающих, Геленджику требуется порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки. 20 тысяч кубометров поставляет Дивноморский водозабор, 30 тысяч кубометров - Троицкий групповой водовод.

В акватории Черного моря в рамках проекта «Чистая бухта» продолжается строительство глубоководного выпуска. Из запланированных 1734 метров пока что уложено 350 метров. Очередную партию труб доставят из Тамани по морю.

В городе-курорте также ведутся работы по замене канализации. Сети обновляют в районе Толстого мыса. На данный момент специалисты выполнили больше половины из поставленного плана – уложили 2140 метров трубы из 3986 метров.

Особое внимание на встрече уделили замене аварийной ветки водопровода по улице Новороссийской. Необходимо проложить трубопровод длиной 400 метров. Около школы №2 также нужно обновить коммуникации. Причем это следует сделать до 1 сентября, акцентировал глава Геленджика.

После ремонта и замены коммуникаций специалисты компании восстановят дорожное и тротуарное покрытие, сообщил мэру Алексей Сорокин. В ближайшие дни асфальт уложат в том числе на улице Фадеева.

- Алексей Сорокин доложил, что удалось наладить работу по борьбе с потерями ресурса и самовольными врезками. С начала года устранено более 600 утечек и 100 незаконных врезок в сети. Такой результат обеспечили мобильные лаборатории, - отметил Алексей Богодистов.