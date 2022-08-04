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Общество4 августа 2022 12:49

Вениамин Кондратьев предложил объединиться фермерским хозяйствам

Это поможет хозяйствам стать более конкурентоспособными на рынке
Евгения СОРОКА
Фермерам Кубани предложили объдиниться в кооперативы.

Фермерам Кубани предложили объдиниться в кооперативы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил объединиться фермерским хозяйствам в кооперативы. Об этом он сказал во время ХХXIII Съезда Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции края.

На данный момент на территории Кубани насчитывается более 13 тысяч фермерских и около миллиона личных подсобных хозяйств. В их руках - треть всех сельскохозяйственных земель края.

- Больше половины из них занимаются одним из важнейших направлений – переработкой, - отметил глава региона. - Сегодня, когда иностранные компании уходят с рынка, важно максимально занимать освободившиеся ниши. Сделать это можно только объединившись в кооперативы.

По словам губернатора Кубани, тогда у аграриев получится выйти на полный цикл – от производства сырья до создания и сбыта конечного продукта. А это, в свою очередь, позволит хозяйствам стать более конкурентоспособными.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Свыше 65 тысяч тонн овощей произвели крестьянско-фермерские хозяйства Кубани в 2021 году.

Это 24% от общекраевого объема.

5,1 млн тонн зерна собрано в регионе, что составляет 35% краевого валового сбора.