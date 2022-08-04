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Общество4 августа 2022 12:50

Глухая пробка образовалась при въезде в Геленджик

Дорожный затор растянулся на несколько километров
Светлана ОВДЕЙ
Пробка на Сухумском шоссе при въезде в Геленджик Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Пробка на Сухумском шоссе при въезде в Геленджик Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Глухая пробка образовалась при въезде в Геленджик. Дорожный затор растянулся на несколько километров.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», машины выстроились на Сухумском шоссе от села Виноградного. Автомобили стоят на полосе по пути в город. Со стороны Геленджика пробки нет.

Тем временем на проблемном участке под Горячим Ключом дорожного затора нет. Дороги здесь «окрашены» зеленым цветом, а автомобилисты не жалуются на пробки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что более 300 нарушителей выявили квадрокоптеры на дорогах региона. Они фиксируют выезд автомобилей на встречку и езду по обочинам, что приводит к образованию пробок.