Пробка на Сухумском шоссе при въезде в Геленджик Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Глухая пробка образовалась при въезде в Геленджик. Дорожный затор растянулся на несколько километров.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», машины выстроились на Сухумском шоссе от села Виноградного. Автомобили стоят на полосе по пути в город. Со стороны Геленджика пробки нет.

Тем временем на проблемном участке под Горячим Ключом дорожного затора нет. Дороги здесь «окрашены» зеленым цветом, а автомобилисты не жалуются на пробки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что более 300 нарушителей выявили квадрокоптеры на дорогах региона. Они фиксируют выезд автомобилей на встречку и езду по обочинам, что приводит к образованию пробок.