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Происшествия4 августа 2022 13:04

Появились подробности ДТП с мотоциклом и рейсовым автобусом в Краснодаре

Водитель мотоцикла выехала на красный свет
Светлана ОВДЕЙ
Авария произошла на пересечении улиц Красной и Гимназической

Авария произошла на пересечении улиц Красной и Гимназической

В Краснодаре мотоцикл врезался в рейсовый автобус. В результате ДТП пострадала 34-летняя женщина – водитель мотоцикла.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, авария произошла на пересечении улиц Красной и Гимназической. Водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны театра драмы им. Горького в сторону улицы Комсомольской выехала на красный свет. В этот момент она врезалась в автобус, который ехал по улице Гимназической со стороны Октябрьской.

В результате аварии пострадала водитель мотоцикла – женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

- По факту ДТП проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.