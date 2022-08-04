Принятые меры помогают наращивать объемы производства и повышать качество продукции Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани для поддержания фермерства направят 570 млн рублей. Выделенные средства из бюджета пойдут на гранты и субсидии, а также финансирование программ «Агростартап» и «Малый сад». Принятые меры направлены на увеличение объемов производства и улучшение качества продукции.

- Приоритеты распределения господдержки мы расставляем исходя из ваших запросов. Поэтому нам важно находиться в постоянном диалоге, – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщает председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, уже приняты краевые законы о развитии садоводства и органического земледелия. Однако решение других вопросов нуждается в активности со стороны фермеров.

Кроме того, в этом году в два раза увеличили размер субсидии на реализацию мяса крупного рогатого скота – до 10 рублей за 1 кг. А также благодаря господдержке фермерам Краснодарского края начали возмещать затраты на строительство теплиц для выращивания ягод – 350 рублей за 1 кв. м.