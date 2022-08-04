В Краснодаре прокуратура выявила опасную дорогу у городской школы №17

Детям придется идти по обочине щебеночной дороги среди ям, луж и амброзии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кубани нашла нарушения на дороге к школе №17 в Краснодаре. О том, что ходить на занятия детям опасно, рассказали родители, которые сняли ролик и опубликовали в соцсетях. Обеспокоенные горожане рассказали, что тротуар до учебного заведения отсутствует, детям придется идти по обочине щебеночной дороги среди ям, луж и амброзии. Кроме того, школьникам нужно переходить опасный перекресток без светофора.

Именно этим видео заинтересовались в надзорном ведомстве, после чего началась проверка.

- Прокуратура организовала проверку и установила, что состояние тротуаров и пешеходных дорожек к этой школе не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям, - сообщают в надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре Кубани отметили, что зафиксированы факты отсутствия средств технической организации дорожного движения - нет ни пешеходных переходов, ни освещения, ни дорожных знаков, ни разметки.

- Местами отмечены ямы, выбоины и другие повреждения дорожного покрытия и тротуаров. Также выявлены заросли амброзии, - добавляют в прокуратуре региона. - В связи с этим главе Прикубанского внутригородского округа внесено представление об устранении нарушений закона.

Результаты рассмотрения поставлены на контроль.