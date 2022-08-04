В Центре Сочи открылся крупнейший гипермаркет

Обновленный магазин открыли в ТЦ. Фото: https://sochi.com

В торговом центре Центрального района Сочи вновь открылся крупнейший гипермаркет. Магазин полностью обновили. Для мяса, птицы, рыбы и молочных продуктов расширили торговую площадь. Также ассортимент увеличился на 20%.

Стоит отметить, что в гипермаркете также открыли кафе, где можно пообедать. В магазине появился цифровой сомелье. Благодаря нему можно выбрать себе подходящее вино.

Кстати, в честь открытия крупнейшего гипермаркета владельцы решили сделать большие скидки. Более 1500 товаров предложено по специальным ценам.