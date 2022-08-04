Новое учреждение находится в микрорайоне Алексеевском Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Школу на 1100 мест достраивают в Анапе. Учреждение примет учеников уже 1 сентября. О завершении работ сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Трехэтажное здание находится в микрорайоне Алексеевском – здесь оборудовали два спортзала, медпункт, библиотеку, столовую. Сейчас в школе устанавливают внутренние системы вентиляции и сети электроснабжения, собирают и монтируют мебель и оборудование, благоустраивают территорию.

1 сентября в городе-курорте также откроется школа на 1550 мест. Новое учреждение находится во втором микрорайоне жилого района «Горгиппия».

Тем временем в школе №12 в станице Анапской продолжают строить корпус начальных классов. Здание на 400 мест сейчас готово на 15% - завершить работы на объекте планируют до конца 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодару передали участок для новой школы на 1550 мест в районе Западного обхода. В 2022 году учреждение начнут проектировать.