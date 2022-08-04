На горнолыжном курорте Сочи пройдет фитнес-тур с 22 по 28 августа

Тренировки будут проводиться в горах. Фото: Андрей АБРАМОВ

В горах Сочи пройдет фитнес-тур. С 22 по 28 августа все желающие смогут заняться спортом прямо на горнолыжном курорте. Тур организовали владельцы крупной сети фитнес-залов.

- В связи с тем что с набором высоты количество кислорода снижается, организму, адаптируясь к его дефициту, приходится перестраиваться. Это, в свою очередь, приводит к тому, что сердечно-сосудистая и дыхательная системы начинают работать эффективнее, - рассказал фитнес-директор Александр Тургенев.

Стоит отметить, что занятия будут проводиться в зале кроссфит на высоте более 1000 метров над уровнем моря. А фитнес-программу будут вести подготовленые тренеры с многолетним стажем.