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Общество4 августа 2022 14:36

На горнолыжном курорте Сочи пройдет фитнес-тур с 22 по 28 августа

Тур организовали владельцы крупной сети фитнес-залов
Ангелина НАЗАРЧУК
Тренировки будут проводиться в горах.

Тренировки будут проводиться в горах.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В горах Сочи пройдет фитнес-тур. С 22 по 28 августа все желающие смогут заняться спортом прямо на горнолыжном курорте. Тур организовали владельцы крупной сети фитнес-залов.

- В связи с тем что с набором высоты количество кислорода снижается, организму, адаптируясь к его дефициту, приходится перестраиваться. Это, в свою очередь, приводит к тому, что сердечно-сосудистая и дыхательная системы начинают работать эффективнее, - рассказал фитнес-директор Александр Тургенев.

Стоит отметить, что занятия будут проводиться в зале кроссфит на высоте более 1000 метров над уровнем моря. А фитнес-программу будут вести подготовленые тренеры с многолетним стажем.