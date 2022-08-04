Боле 500 детей из Харьковской области отдохнут в здравницах Кубани

До конца августа в регион приедут 300 детей Фото из архива КП

Более 500 детей из освобожденных территорий Харьковской области отдохнут в здравницах Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, в ближайшие дни один из лагерей Геленджика примет 200 ребят и 10 сопровождающих взрослых. Дети проведут здесь 21 день – путевка оплачивается средствами регионального бюджета. К концу августа на Кубань приедут еще 300 ребят.

Как отметил глава региона, принимать детей планируют до поздней осени.

- Активно работаем в этом направлении с коллегами из военно-гражданской администрации. Сейчас этим детям как никогда нужна поддержка. Ребята смогут отдохнуть и оздоровиться, поучаствовать в образовательных, культурных и развлекательных программах наших детских лагерей и санаториев, - отметил Вениамин Кондратьев.