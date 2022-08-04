Эксклюзивная премьера в сети: документальная лента о настоящей героине фильма «Одна»

Фото: кадр из фильма

4 августа онлайн-кинотеатр KION представляет премьеру документального фильма «8 минут до земли», из которого можно узнать о подлинной судьбе Людмилы Савицкой. Удивительная история девушки легла в основу сценария фильма «Одна», который также теперь можно увидеть в сети.

Эти драматические события разворачивались в советское время. Самолет, в котором летела 19-летняя Людмила, потерпел катастрофу, столкнувшись с другим судном, и упал в таежном лесу. То, что при таком крушении погибли все, кто был на борту, сомнений не вызывало. Искали только обломки и останки тел. Но девушка выжила, единственная из всех. И продолжала бороться за свою жизнь в глухой тайге. Одна.

Главные роли в художественном фильме «Одна» исполнили Надежда Калеганова, Виктор Добронравов и Ян Цапник. А истинную историю сорокалетней давности можно будет услышать непосредственно от самой Людмилы Савицкой в документальной ленте «8 минут до земли» - там же, в онлайн-кинотеатре KION.