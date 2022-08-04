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Общество4 августа 2022 14:56

В Краснодаре готов проект ливневки по улице Гудимы

Ее построят на участке от дома № 13 до дома № 2/4 по улице Суворова
Светлана ОВДЕЙ
Строить ливневку начнут до конца 2022 года Фото: krd.ru

Строить ливневку начнут до конца 2022 года Фото: krd.ru

В Краснодаре готов проект ливневки по улице Гудимы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, улицу Гудимы после обильных дождей постоянно подтапливало. Жители жаловались на то, что дома стояли в воде из-за отсутствия здесь ливневки.

Позже мэр Андрей Алексеенко поручил построить на участке ливневую канализацию – ее решили разместить от дома № 13 до дома № 2/4 по улице Суворова. Работы планируют начать уже до конца 2022 года.

Всего с начала года в Краснодаре прочистили более 83 километров сетей ливневой канализации, более 4,1 тысячи дождеприемных колодцев и вывезли свыше 300 кубометров ила. Также с января отремонтировано более 1 километра коллекторов, почти 200 метров дождеприемных лотков, а почти 40 кирпичных колодцев заменены на железобетонные.