В Адыгее 17-летнего парня осудят за торговлю наркотиками

Обвиняемые собирались распространять наркотики на территории Майкопа через тайниковые закладки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее 17-летний парень пойдет под суд. Несовершеннолетний обвиняется в торговле наркотиками.

- По данным следствия, несовершеннолетний со своими 18-летними друзьями в мае 2022 года бесконтактным способом получил от неустановленного лица наркотические средства в крупном размере для их реализации потребителям, - сообщили в пресс-службе Следкома по Адыгее.

Обвиняемые собирались распространять наркотики на территории Майкопа через тайниковые закладки. Однако им не удалось довести начатое до конца. Парней задержала полиция. В ходе осмотра у них обнаружили крупную партию запрещенных веществ - более 87 граммов.

- Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего выделено в отдельное производство и в настоящее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в региональном ведомстве.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», уголовное дело в отношении двух совершеннолетних друзей также передано в суд.