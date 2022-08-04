В Майкопе 6 августа покажут кино под открытым небом

Продлятся киновечера до сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Майкопе 6 августа запустят показы кино под открытым небом. Фильмы будут транслировать на площадке Дома культуры «Гигант». Первым показом станет спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

- В 20:00 состоится торжественное открытие площадки, а уже в 20:30 на экране покажут российскую спортивную драму. Фильм основан на реальных событиях и повествует о жизни и спортивной карьере прославленного советского футбольного вратаря и лучшего голкипера ХХ века, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», бесплатные показы фильмов будут проводить каждую субботу в 20 часов вечера. Продлятся киновечера до сентября.