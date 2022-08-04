Фермы смогут выкупать арендуемую землю. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фермы Кубани смогут без торгов получать землю в аренду с 1 января 2023 года. Арендовать землю КФХ можно будет на срок до пяти лет, с возможностью продления. В будущем у аграриев будет приоритетное право выкупа этой земли.

- Земля – залог стабильности каждого фермера. Если сельхозпроизводитель начал использовать земельный участок и вкладываться в него, он должен у него остаться насовсем. Пора поставить точку с переделом земли, - сообщил главы Кубани Вениамин Кондратьев

Уточняется, что губернатор по предложению аграриев поручил проработать вопрос организации муниципальных пастбищ.

Кроме того, глава региона поблагодарил лучших фермеров и наградил их почетными грамотами.