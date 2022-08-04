В Краснодаре пройдут скачки за Кубок губернатора

На Краснодарском ипподроме пройдут скачки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре на 6 августа запланировано главное событие краевого скакового сезона – скачки за Кубок губернатора. Жокеи и их скакуны чистокровных ахалтекинской, английской, арабской пород будут состязаться на дистанциях от 1000 до 2400 метров.

- Также в этот день будут разыграны призы атамана Кубанского казачьего войска и Законодательного собрания Краснодарского края. Победитель получит 3 млн рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Не обойдется и без традиционного конкурса оригинальных детских и дамских шляпок. Самая стильная пара дня также получит ценный подарок.