В Павловском районе появится инклюзивный плавательный бассейн

В Павловском районе появится инклюзивный спортивный комплекс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Павловской строят спортивный комплекс с бассейном, в котором предусмотрят дорожку для маломобильных граждан.

– Площадь спортивного объекта более 3,5 тыс. кв. метров. Там будет функционировать бассейн на шесть дорожек, одна из которых предназначена для маломобильных жителей района, а также тренажерный зал, медицинский и массажные кабинеты, - рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Сейчас идет заливка фундамента и обустройство армирующего каркаса стен будущего бассейна. Откроется комплекс в 2023 году.