Из Сочи запущены мультимодальные пассажирские перевозки

Добраться до Юга России стало проще. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Из Сочи в Анапу и Краснодар запустят так называемые мультимодальные перевозки. Это когда пассажир, следующий, например, в Анапу через Сочи, сможет купить билеты сразу на два вида транспорта – самолет и поезд. Рейсы будут состыкованы между собой по времени отправления и прибытия. Такой вид сообщения стал актуален после закрытия на юге России почти всех аэропортов. Единственные воздушные ворота в регионе сейчас работают в Сочи.

- Такое взаимодействие между перевозчиками повысит для пассажиров привлекательность аэропорта. Путешествие между курортными городами Краснодарского края станет комфортней. Мы делаем все возможное, чтобы повысить качество обслуживания, - рассказал управляющий директор воздушной гавани Сочи Алексей Комаров.

Забронировать и оплатить билеты на поезда и автобусы, а также на комбинированные рейсы можно на сайте аэропорта. Между станциями Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс и Лазаревский курсируют 12 электричек в день. Этот вид транспорта стал одним из востребованных летом 2022 года.