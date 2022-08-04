Проблема водоснабжения двух населенных пунктов Кубани решена. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На ремонт артезианской скважины в Крымском районе выделено более 1,6 млн рублей. Она обеспечивает жителей хуторов Кубанская Колонка и Баранцовский чистой водой.

- Объект был введен в эксплуатацию в 1985 году. Из-за технической изношенности объем добычи воды уменьшился, - сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

Уточняется, что в результате капитального ремонта значительно улучшили качество водоснабжения. Также увеличили объем подаваемой воды жителям.

На Кубани в 2022 году реконструируют более 40 артезианских скважин. Кроме того, построят и отремонтируют 21 километр сетей водоснабжения.