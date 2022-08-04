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Происшествия4 августа 2022 18:04

В Краснодаре из-за аварии на электростанции без света остались 10 улиц

В Западном и Прикубанском округах нет света
Мария ЧАЛАЯ
В Западном и Прикубанском округах отключили свет.

В Западном и Прикубанском округах отключили свет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре из-за аварии на электростанции без света остались 10 улиц. Аварийное отключение произошло в Западном и Прикубанском округах.

- Без электроэнергии остались улицы: Тургенева, Фестивальная, Гагарина, Воровского, Красных партизан. Также нет света на Бабушкина, Передерии, Рылеева, Труда и Власова, - сообщили в Краснодарском ЕДДС.

Уточняется, что в Западном округе отключены пять трансформаторных подстанций, а в Прикубанском округе – 17.

На месте работает аварийная бригада.

На данный момент время восстановления электроэнергии уточняется.