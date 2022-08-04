Проектирование детского сада в поселке Знаменском завершено. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре завершили проектировку детского сада на 380 мест для поселка Знаменского. Проектная документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

Дошкольное учреждение построят в микрорайоне «Родные Просторы».

Сейчас разрабатывается рабочая документация, которая необходима подрядчику для реализации проекта. Это займет несколько месяцев. Строить дошкольное учреждение начнут уже в первом полугодии 2023 года.

- В детском саду разместят 20 групп. Четыре из них будут ясельные. Общая площадь участка составит 1,3 гектара, а площадь двухэтажного здания будет 9,3 тысячи квадратных метров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что для удобства маломобильных горожан детский сад будет оборудован лифтом. На первом этаже будет находиться пищевой и медицинский блоки, прачечная, технические и групповые помещения. На втором этаже сделают кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и спортивные залы, а также групповые помещения.

Во дворе разместят детское игровое и спортивное оборудование и оборудуют теневые навесы.