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Общество4 августа 2022 19:10

В Армавире гроза оставила часть жителей без электричества

На электростанции произошло короткое замыкание
Мария ЧАЛАЯ
Гроза стала причиной короткого замыкания в Армавире.

Гроза стала причиной короткого замыкания в Армавире.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Армавире гроза оставила часть жителей без электричества. На электростанции произошло короткое замыкание и отключение электроэнергии.

- Нет света у некоторых потребителей поселка Заветного. Также отключение электричества произошло в районе «Мясокомбината», - сообщили в пресс-службе администрации Армавира.

Уточняется, что сейчас АО «НЭСК-электросети» занимается устранением аварии.

На данный момент время восстановления подачи электроэнергии неизвестно.