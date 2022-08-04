Гроза стала причиной короткого замыкания в Армавире.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Армавире гроза оставила часть жителей без электричества. На электростанции произошло короткое замыкание и отключение электроэнергии.
- Нет света у некоторых потребителей поселка Заветного. Также отключение электричества произошло в районе «Мясокомбината», - сообщили в пресс-службе администрации Армавира.
Уточняется, что сейчас АО «НЭСК-электросети» занимается устранением аварии.
На данный момент время восстановления подачи электроэнергии неизвестно.