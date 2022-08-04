Все желающие могут поучаствовать в акции «Помоги пойти учиться». Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Анапе школьникам из малообеспеченных семей помогут подготовиться к новому учебному году. В рамках социальной акции «Помоги пойти учиться» представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних изучат готовность детей к школе. Они посетят более 300 семей.

- По итогам будет принят комплекс мер поддержки. Всем нуждающимся окажут адресную помощь в подготовке к новому учебному году, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что помочь наполнить портфели школьными наборами могут все желающие.

Подробную информацию об участии в акции можно узнать в отделе по делам несовершеннолетних или по телефону: 88613320921.