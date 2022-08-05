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Общество5 августа 2022 4:37

В Краснодаре жителям Прикубанского и Западного округа вернули свет после аварий

Аварийные бригады устранили последствия
Светлана ОВДЕЙ
Аварийные бригады восстанавливали подачу электроэнергии в течение ночи Фот из архива КП

Аварийные бригады восстанавливали подачу электроэнергии в течение ночи Фот из архива КП

В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии жителям Прикубанского и Западного округов. Накануне без света здесь остались дома на 19 улицах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 6:20 все восстановительные работы завершены. Электричество появилось в домах по улицам Котовского, Северной, Красных Партизан, Монтажников, Гагарина, Герцена, Гаражной, Воровского, Фестивальной, Тургенева и другим.

- Все потребители запитаны. Аварийные бригады выполняли ремонтно-восстановительные работы в течение ночи, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.