В Краснодаре жителям Прикубанского и Западного округа вернули свет после аварий

Аварийные бригады восстанавливали подачу электроэнергии в течение ночи Фот из архива КП

В Краснодаре восстановили подачу электроэнергии жителям Прикубанского и Западного округов. Накануне без света здесь остались дома на 19 улицах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 6:20 все восстановительные работы завершены. Электричество появилось в домах по улицам Котовского, Северной, Красных Партизан, Монтажников, Гагарина, Герцена, Гаражной, Воровского, Фестивальной, Тургенева и другим.

- Все потребители запитаны. Аварийные бригады выполняли ремонтно-восстановительные работы в течение ночи, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.