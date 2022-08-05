Погода в Адыгее 5 августа 2022: возможны осадки

Узнали, какой будет погода в Адыгее 5 августа 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 5 августа 2022.

В Майкопе 5 августа ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха +27°C. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Местами пройдет небольшой дождь, ожидаются грозы. К вечеру температура опустится до +19°C. Ветер южный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной с прояснениями. В светлое время суток температура воздуха повысится до +25°C. Возможны грозы и дождь. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +17°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

- Выходные ожидаются солнечные и без осадков, - сообщили в гидрометцентре.