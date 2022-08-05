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Общество5 августа 2022 5:26

Полицейские Адыгеи разыскивают ложно заявивших о минировании зданий судов республики

Взрывных устройств не обнаружили
Валерия ГОДОВНИКОВА
за ложный донос о терроризме предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

за ложный донос о терроризме предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правоохранительные органы Адыгеи 2 и 3 августа приходили сведения о минировании зданий суда в республике. Полиция устанавливает причастных к этому лиц.

- Поступила информация о том, что в зданиях Верховного суда Республики Адыгея, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Теучежского, Тахтамукайского, Гиагинского, Шовгеновского районных судов, а также Майкопского гарнизонного военного суда могут находиться взрывные устройства, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

После полученных данных, МВД Республики Адыгея приступило к незамедлительной проверке. Ни на одной из указанных территорий взрывных устройств обнаружено не было. Продолжаются дополнительные мероприятия.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», за ложный донос о терроризме предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.