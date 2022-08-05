6 и 7 августа запланированы программы «Выходные.ру» и «Молодежный уикэнд» Фото из архива КП

Краевой фестиваль выходного дня 6 августа стартует в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Так, в краевом центре организуют три творческие площадки. В парке «Городской сад», сквере имени маршала Г.К. Жукова и на площадке на углу улиц Красной и Карасунской в выходные запланированы интерактивные программы.

С августа по октябрь для жителей и гостей города здесь проведут мастер-классы по направлениям народного творчества и состоятся концерты самодеятельных творческих коллективов и исполнителей региона. Посетить творческие площадки можно с 16:00 до 19:00.

Первые мероприятия стартуют уже 6 и 7 августа под знаком «Выходные.ру» и «Молодежный уикенд». 13 и 14 августа запланированы программы «День молодежи» и «День народов Кубани», 20 и 21 августа – «День русских богатырей» и «День любителей животных», а 28 августа – «День экологии».