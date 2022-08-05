Что произошло за ночь 5 августа в Краснодарском крае: Сотрудник ГИБДД на Кубани обложил данью подчиненных и получил девять лет тюрьмы

Сотрудник ГИБДД на Кубани обложил данью подчиненных и получил девять лет тюрьмы. Его посадили за вымогательство 1,5 млн рублей.

Обрушившийся деревянный барак в Сочи признали аварийным еще два года назад. Жильцов из 73-летнего здания расселили, но в нем до сих пор прописаны люди.

Туристов предупредили о ядовитых рыбах в Черном море. На побережье Краснодарского края обитают опасные для здоровья хищники.

8-летний мальчик из Анапы установил мировой рекорд по качанию пресса. Георгий Давтян стал местной звездой.