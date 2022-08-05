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Общество5 августа 2022 5:30

Что произошло за ночь 5 августа в Краснодарском крае: Сотрудник ГИБДД на Кубани обложил данью подчиненных и получил девять лет тюрьмы

Что произошло за ночь 5 августа в Краснодарском крае
Алексей ГУК

Сотрудник ГИБДД на Кубани обложил данью подчиненных и получил девять лет тюрьмы. Его посадили за вымогательство 1,5 млн рублей.

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