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Общество5 августа 2022 5:56

В Сочи установят новое колесо обозрения в парке «Ривьера»

Старый аттракцион демонтируют
Ангелина НАЗАРЧУК
Новое Колесо обозрения будет высотой 25 метров

Новое Колесо обозрения будет высотой 25 метров

Фото: Олег УМАРОВ

В сочинском парке «Ривьера» появится новый аттракцион на месте старого. Так, 8 августа работники демонтируют колесо обозрения. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Старый аттракцион работает уже более 30 лет. Новое колесо обозрения будет высотой 25 метров, на 18 кабинок. Аттракцион оформят в трехцветном исполнении с архитектурной динамической подсветкой.

Стоит отметить, что одновременно на Колесе обозрения смогут прокатиться 72 человека.