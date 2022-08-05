В Сочи установят новое колесо обозрения в парке «Ривьера»

Новое Колесо обозрения будет высотой 25 метров
Фото: Олег УМАРОВ
В сочинском парке «Ривьера» появится новый аттракцион на месте старого. Так, 8 августа работники демонтируют колесо обозрения. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Старый аттракцион работает уже более 30 лет. Новое колесо обозрения будет высотой 25 метров, на 18 кабинок. Аттракцион оформят в трехцветном исполнении с архитектурной динамической подсветкой.
Стоит отметить, что одновременно на Колесе обозрения смогут прокатиться 72 человека.