В Сочи установят новое колесо обозрения в парке «Ривьера»

Новое Колесо обозрения будет высотой 25 метров Фото: Олег УМАРОВ

В сочинском парке «Ривьера» появится новый аттракцион на месте старого. Так, 8 августа работники демонтируют колесо обозрения. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Старый аттракцион работает уже более 30 лет. Новое колесо обозрения будет высотой 25 метров, на 18 кабинок. Аттракцион оформят в трехцветном исполнении с архитектурной динамической подсветкой.

Стоит отметить, что одновременно на Колесе обозрения смогут прокатиться 72 человека.