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Общество5 августа 2022 5:59

В Адыгее подготовка к отопительному сезону выполнена на 74%

Завершат подготовительные работы 1 сентября и 15 октября
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее началась подготовка к отопительному сезону

В Адыгее началась подготовка к отопительному сезону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее началась подготовка к отопительному сезону. На момент начала августа регион подготовлен на 74%.

- К предстоящему отопительному сезону в республике готовятся 257 котельных, 302 км тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, 3 тыс. км газопроводов, а также 320 водозаборов, 2,5 тыс. км водопроводных, канализационных и электрических сетей, 1805 многоквартирных жилых домов, - сообщили в пресс-службе минстроя по Адыгее.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для своевременной и качественной подготовки объектов министерство строительства Адыгеи разработало план необходимых мероприятий. Получить паспорт готовности к отопительному сезону в 2022-2023 году городам и районам необходимо к двум датам - до 1 сентября и к 15 октября.