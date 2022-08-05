Краснодар вошел в топ-3 городов России с самыми перспективными невестами

29% участников опроса считают, что в Краснодаре живут самые привлекательные и перспективные невесты Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Краснодар вошел в топ-3 городов России с самыми перспективными и привлекательными невестами. Согласно опросу сервиса «Работа.ру», краевой центр занял третье место рейтинга, сообщают «Известия».

Так, 29% участников опроса считают, что самые перспективные и привлекательные невесты живут в Краснодаре. 59% отмечают большое количество организаций, в которых работает много женщин. 52% считают, что в краевом центре есть большие возможности для личностного роста, а 43% отмечают большое количество учебных заведений и организаций, в которых можно встретить свою любовь.

Самые перспективные невесты, по мнению 37% участников опроса, живут в столице. Второе место рейтинга занимает Санкт-Петербург – здесь на привлекательность и профессиональный успех женщин указали 30% респондентов.

Пятерку городов замкнули Сочи и Казань – 27% участников опроса считают, что в их городах живут самые перспективные невесты. 39% респондентов кубанского курорта отмечают, что власти города заботятся о благополучии и развитии женщин.

Согласно данным опроса, 62% респондентов считают, что мужчины выбирают избранниц по их честности и верности, 53% указывают на добродушие и открытость женщин, 52% отмечают внешность и ум. 39% обращают внимание на чувство юмора, 28% - отношение к спорту и здоровью, 26% - трудолюбие, а 23% - образование и бытовые навыки.