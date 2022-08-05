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Общество5 августа 2022 6:27

Сочи стал лучшим городом для романтического отдыха на Черном море

На курорте представлено много отелей для комфортного отдыха
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи большой выбор удобных отелей.

В Сочи большой выбор удобных отелей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты Ассоциации туроператоров России признали Сочи самым лучшим направлением для романтического отдыха на Черном море. На курорте представлено множество отелей для комфортного отпуска только вдвоем.

В Сочи большой выбор удобных отелей. У многих гостиниц на территории есть собственный пляж с баром. Также находятся бассейны, бани, спа-центры, тренажерные залы и даже теннисные корты.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проживание в пятизвездочном отеле в течение 7 дней обойдется туристам от 178 тысяч рублей на двоих.