Сочи стал лучшим городом для романтического отдыха на Черном море

В Сочи большой выбор удобных отелей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты Ассоциации туроператоров России признали Сочи самым лучшим направлением для романтического отдыха на Черном море. На курорте представлено множество отелей для комфортного отпуска только вдвоем.

В Сочи большой выбор удобных отелей. У многих гостиниц на территории есть собственный пляж с баром. Также находятся бассейны, бани, спа-центры, тренажерные залы и даже теннисные корты.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проживание в пятизвездочном отеле в течение 7 дней обойдется туристам от 178 тысяч рублей на двоих.