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Общество5 августа 2022 6:44

В лесах Сочи используют дроны для предотвращения лесных пожаров

Дроны поднимаются на высоту 50 метров
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте с начала 2022 года не было лесных пожаров

На курорте с начала 2022 года не было лесных пожаров

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Сочи начали использоваться квадрокоптеры для выявления очагов возгорания в лесах. Специальные мониторинговые группы запускают беспилотники. В первую очередь особое внимание уделяется местам, где чаще всего происходят лесные пожары.

Стоит отметить, что дроны поднимаются на 50 метров. Как только беспилотник заметил возгорание, то сразу передает его координаты на планшет инспекторов. Проверки осуществляются каждый день.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на курорте с начала 2022 года не было лесных пожаров. Но спасатели зафиксировали три случая возгорания сухой растительности.