Андрей Алексеенко: около 70 школ необходимо построить в Краснодаре

С 2019 года в Краснодаре открыли 15 школ на 14 тысяч мест

В Краснодаре продолжается строительство школ. Так, 1 сентября в краевом центре учеников примут еще четыре новых учреждения на 5,2 тысячи мест. Как отметил мэр Андрей Алексеенко в интервью «Ъ-Кубань», в Краснодаре необходимо возвести около 70 школ.

- Планируем, что до конца 2022 года у нас в работе будет находиться 50 соцобъектов. В 2023 году мы вводим 14 детских садов и девять школ. Согласно аналитике и статистике, с такими темпами строительства мы будем опережать прирост населения, - отметил глава города.

Сейчас в Краснодаре строят 12 школ и 26 детских садов, один спорткомплекс и два медучреждения. Всего с 2019 года в краевом центре начали работу 15 школ на 14 тысяч мест и 15 детсадов на 3,5 тысячи мест.