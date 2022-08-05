Более 227 млрд рублей поступило в бюджет Кубани с начала 2022 года

Вениамин Кондратьев

Более 227 миллиардов рублей поступило в бюджет Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, с января в региональный бюджет поступило 227,3 миллиарда налоговых и неналоговых доходов. Уточняется, что рост зафиксирован в 39 районах – наибольшие показатели отмечены в Ленинградском, Новопокровском, Темрюкском, Павловском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

- В условиях ограничений и санкций удалось не только сохранить стабильность экономики, но и обеспечить ее устойчивое развитие, в том числе благодаря поддержке бизнеса. Основную часть средств направим на социальные цели, - отметил глава региона.

Всего с начала 2022 года сумма налоговых поступлений достигла 209 миллиардов рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе для поддержания фермерства направят 570 миллионов рублей. Финансирование пойдет на гранты и аграрное развитие края.