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Общество5 августа 2022 7:04

ВТБ снизил ставки по автокредитам

Вслед за пересмотром ключевой ставки ЦБ РФ ВТБ улучшил условия по всей линейке автокредитования
Василий РЫЖОВ

Базовые процентные ставки на приобретение новых машин снизились на 1,3 п.п., с пробегом - на 0,8 п.п. В рамках программы беззалогового кредитования ставки скорректировались на 0,4 п.п.

Минимальная ставка по залоговым кредитам на новые автомобили теперь составляет 1,4% годовых, финансирование доступно в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. Кредит на транспортные средства с пробегом можно оформить от 2,2% годовых. Средства предоставляются в размере до 5 млн рублей на срок до пяти лет.

Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.

Клиенты ВТБ также могут воспользоваться беззалоговой программой автокредитования. По ней средства теперь доступны от 7,5% годовых. Минимальная ставка предлагается при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель». Ценовые параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Оформить заявку на автокредит клиенты могут в интернет-версии ВТБ Онлайн, в приложении банка для смартфонов на Android, на сайте, в контакт-центре, офисах банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ.

«Снижение ключевой ставки дало «зеленый свет» рынку автокредитования на улучшение условий для заемщиков, что сразу же повлияло на спрос. Восстановлению автосегмента способствует и возобновленная в середине июля государственная программа. По ней мы получили от клиентов уже более 2,5 тысяч заявок на сумму 1,7 млрд рублей, и сегодня доля программы в общем объеме выдач автокредитов ВТБ составляет 18%. Однако несмотря на улучшение ситуации, положение в сегменте автокредитования остается неустойчивым на фоне текущей экономической конъюнктуры. Давление оказывает и продолжающийся рост стоимости автомобилей вследствие усилившегося дефицита машин и нехватки комплектующих. Поэтому результаты рынка по итогам года во многом будут зависеть от преодоления этих факторов», - прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

ВТБ - один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты на приобретение транспортных средств. Объем сделок приблизился к 27 млрд рублей.